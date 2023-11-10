Орбан оценил идею увязать транши Украине и выплаты Будапешту

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт никогда не согласится увязать вопрос выплаты Украине из бюджета Евросоюза и ее прием в ЕС с возвращением Будапешту замороженных денег из европейских фондов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радио Kossuth.

«Я хотел бы очень четко подчеркнуть, что несогласие Венгрии на начало переговоров о членстве Украины в ЕС — это не предмет торга», — сказал Орбан.

По его словам, это нельзя связывать «с какими-либо денежными вопросами».

Он подчеркнул, что две темы надо решать по-разному.

Также Орбан заявил, что Украина во всех отношениях не готова начинать переговоры о ее членстве в Европейском союзе.

8 ноября президент Венгрии Каталин Новак во время пресс-конференции после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявила, что венгерское меньшинство в Закарпатье Украины все так же лишено фундаментальных прав.

Ранее в Киеве дали прогноз по срокам вступления Украины в ЕС.