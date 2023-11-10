Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Орбан оценил идею увязать транши Украине и выплаты Будапешту

Орбан: Венгрия не согласится увязать транши Украине с выплатой Будапешту

close
100%
Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт никогда не согласится увязать вопрос выплаты Украине из бюджета Евросоюза и ее прием в ЕС с возвращением Будапешту замороженных денег из европейских фондов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радио Kossuth.

«Я хотел бы очень четко подчеркнуть, что несогласие Венгрии на начало переговоров о членстве Украины в ЕС — это не предмет торга», — сказал Орбан.

По его словам, это нельзя связывать «с какими-либо денежными вопросами».

Он подчеркнул, что две темы надо решать по-разному.

Также Орбан заявил, что Украина во всех отношениях не готова начинать переговоры о ее членстве в Европейском союзе.

8 ноября президент Венгрии Каталин Новак во время пресс-конференции после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявила, что венгерское меньшинство в Закарпатье Украины все так же лишено фундаментальных прав.

Ранее в Киеве дали прогноз по срокам вступления Украины в ЕС.

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий