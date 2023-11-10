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Байдена назвали виновником хаоса по всему миру

Ведущий Fox News Хэннити: политика Байдена привела к хаосу во всем мире

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Elizabeth Frantz/Reuters

Президент США Джо Байден погряз в скандалах и серьезных обвинениях в коррупции, продемонстрировав слабость на всех уровнях управления государством, считает ведущий Fox News Шон Хэннити. В эфире телеканала он отметил, что действия американского лидера повлияли и на мировую ситуацию.

«Его [Байдена] политика не привела ни к чему, кроме повсеместного хаоса внутри страны и за рубежом, страданий и насилия по всему миру, и он, похоже, не знает, что со всем этим делать. И хуже всего то, что Джо, похоже, не понимает, что буквально все, что происходит внутри страны и на мировой арене <...> Джо Байден просто не в курсе реальности», — пояснил Хэннити.

Он добавил, что американцы чувствуют себя гораздо менее безопасно под руководством Байдена, в том числе на фоне нападений на солдат США на Ближнем Востоке. Хэннити подчеркнул, что атаки не встретили почти никакой реакции со стороны Белого дома.

Ранее Байдена окрестили самым худшим президентом США.

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