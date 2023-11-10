Эксперт рассказал, почему Индонезия не стала вступать в БРИКС

Эксперт Центра АСЕАН при МГИМО МИД России Никита Куклин заявил РИА Новости, что одной из причин, из-за которых Индонезия летом не стала вступать в БРИКС, были грядущие в стране всеобщие выборы.

По словам эксперта, в Индонезии не могли принять такое важное политическое решение накануне смены руководства.

При этом он отметил, что личный визит президента Индонезии Джоко Видодо на саммит БРИКС говорит о высокой заинтересованности страны во взаимодействии с БРИКС и с государствами, составляющими эту организацию.

«Относительно вопроса вступления — есть множество причин, как «за», так и «против». Одной из них являются надвигающиеся президентские выборы — это очень важный фактор. Накануне выборов крупные политические решения объективно приниматься не могут», — сказал Куклин.

Также эксперт считает, что к другим факторам можно отнести особенность индонезийской внешней политики — государство придерживается активного нейтралитета. По словам Куклина, организация, в которую собирается вступить Индонезия, должна продвигать экономическое сотрудничество. Иначе потенциальная политизация БРИКС в восприятии этой страны может поставить под вопрос ее нейтральный статус.

Эксперт назвал возможным вступление Индонезии в БРИКС в перспективе.

«БРИКС рассматривается как крупная организация, в которой Индонезия может проявить себя на различных форумах и крупных площадках, где она может донести свою позицию относительно мироустройства и возможностей сотрудничества», — подытожил Куклин.

В январе 2023 года сообщалось, что Индонезия рассматривает возможность вступления в БРИКС.

Ранее стало известно, когда БРИКС обгонит G7 в мировой экономике.