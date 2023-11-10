В Палестине надеются, что США убедят Израиль прекратить боевые действия в Газе

Палестина рассчитывает, что Израиль по указанию США прекратит боевые действия в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постоянного представителя палестинского государства при ООН Рияда Мансура.

«Я считаю, что конгресс... будет поощрять нынешнее израильское правительство продолжать эту агрессию. Мы же хотим, чтобы они не поощряли агрессию, а побуждали их прекратить войну и двигаться в направлении мира», — сказал он.

Мансур отметил, что согласно законам логики, сторона, желающая прекращения боевых действий, не будет предоставлять другой инструментов для ее продолжения.

Он также выразил надежду, что Соединенные Штаты с помощью своей власти смогут заявить Израилю, что настала пора остановить войну.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби говорил, что Израиль начнет проводить ежедневные четырехчасовые гуманитарные паузы в некоторых районах севера сектора Газа.

9 ноября газета The Guardian со ссылкой на источники писала, что Нетаньяху не согласился с предложением установить режим прекращения огня в секторе Газа сроком на пять дней в обмен на освобождение части заложников, удерживаемых ХАМАС.

До этого бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет высказал мнение, что предложение США и других государств о трехдневной паузе в палестино-израильском конфликте сыграет в пользу ХАМАС.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.