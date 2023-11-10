Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названа дата проведения заседания Совбеза ООН по ближневосточному урегулированию

Заседание СБ ООН по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке пройдет в пятницу

close
100%
Reuters

Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке должно пройти в пятницу. Об этом следует из графика заседаний Совбеза организации.

Уточняется, что мероприятие запланировано на 23:00 мск.

Накануне первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявлял журналистам, что Совет Безопасности международной организации пока не достиг прогресса в согласовании текста резолюции по конфликту между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС.

До этого генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш говорил, что ООН не имеет финансов и власти, чтобы предотвратить возможный геноцид в секторе Газа.

7 ноября постоянный представитель Объединенных Арабских Эмиратов при ООН Лана Заки Нусейба сообщала, что СБ организации проводит консультации по подготовленному проекту ближневосточной резолюции.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий