Названа дата проведения заседания Совбеза ООН по ближневосточному урегулированию

Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке должно пройти в пятницу. Об этом следует из графика заседаний Совбеза организации.

Уточняется, что мероприятие запланировано на 23:00 мск.

Накануне первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявлял журналистам, что Совет Безопасности международной организации пока не достиг прогресса в согласовании текста резолюции по конфликту между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС.

До этого генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш говорил, что ООН не имеет финансов и власти, чтобы предотвратить возможный геноцид в секторе Газа.

7 ноября постоянный представитель Объединенных Арабских Эмиратов при ООН Лана Заки Нусейба сообщала, что СБ организации проводит консультации по подготовленному проекту ближневосточной резолюции.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.