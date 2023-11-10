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В Кремле сообщили о посещении Путиным штаба Южного военного округа

Песков заявил, что Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин после визита в Казахстан посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

«Владимир Путин, завершив официальный визит в Астану, прилетел в Ростов, где посетил штаб Южного военного округа», — сказал представитель Кремля.

Отмечается, что глава российского государства заслушал доклады о ходе спецоперации и ознакомился с новыми образцами военной техники.

Утром 9 ноября президент РФ прибыл в столицу Казахстана с рабочим визитом. Позже в государственной резиденции «Акорда» состоялись переговоры Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева, во время которых российский лидер назвал Астану самым близким союзником Москвы. Кроме того, президент Казахстана говорил, что отношения между республикой и Российской Федерацией останутся незыблемыми и не подвергнутся политической конъюнктуре.

Накануне в совместном заявлении России и Казахстана сообщалось, что обе страны планируют налаживать связи специальных служб для сопротивления терроризму, включая вербовку и перемещение зарубежных боевиков.

Ранее Путин подписал закон о повышении призывного возраста.

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