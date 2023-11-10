Нетаньяху рассказал, как США «проталкивали» гуманитарные паузы в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, насколько американская администрация повлияла на решение о гуманитарных паузах в секторе Газа. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Мы не согласились только с одной вещью — прекращением огня. Прекращение огня с ХАМАС означает капитуляцию перед ХАМАС, капитуляцию перед террором и победу иранской оси террора», — сказал он, отвечая на вопрос, насколько сильно Соединенные Штаты «проталкивали» установление гуманитарных пауз в секторе Газа.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что Израиль начнет проводить ежедневные четырехчасовые гуманитарные паузы в некоторых районах севера сектора Газа.

9 ноября британская газета The Guardian со ссылкой на источники писала, что Нетаньяху не согласился с предложением установить режим прекращения огня в секторе Газа сроком на пять дней в обмен на освобождение части заложников, удерживаемых боевиками палестинского радикального движения ХАМАС.

До этого бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет высказал мнение, что предложение США и других государств о трехдневной паузе в войне Израиля против ХАМАС сыграет в пользу палестинской группировки.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.