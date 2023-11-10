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В Израиле назвали Египет ключевым игроком в вопросе о будущем Газы

Советник Нетаньяху назвал Египет важным игроком в вопросе будущего сектора Газа

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Власти Израиля видят в Египте одного из важных игроков в решении вопроса о будущем сектора Газа. Об этом заявил советник израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман в интервью газете «Известия».

«Руководство Израиля видит в Египте одного из ключевых игроков в решении вопроса будущего сектора Газа. Так сложилось исторически. Здесь стоит напомнить, что именно Египет контролировал сектор Газа вплоть до 1967 года», — сказал он.

Гендельман отметил, что с ХАМАС не будет никаких переговоров. По его словам, говорить о благоустройстве и реальности в Газе можно будет лишь после освобождения всех граждан Израиля и уничтожения власти палестинского движения.

10 ноября по информации, полученной телеканалом Al Arabiya от источников, делегация ХАМАС обсудила во время своей поездки в Каир возможность обмена палестинских заключенных на пленных израильских военных.

Накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в высокопоставленных египетских кругах писала, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отклонил предложение директора ЦРУ Уильяма Бернса об обеспечении безопасности в секторе Газа в переходный период после возможного поражения ХАМАС и до прихода палестинской администрации.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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