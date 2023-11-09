Президент Португалии распустил парламент

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза решил распустить парламент и назначить на 10 марта 2024 года досрочные выборы после объявления об отставке премьер-министра страны Антониу Кошты. Об этом сообщает газета Diario de Noticias.

«Я старался максимально сократить время принятия этого решения», — отметил португальский лидер, добавив, что «это связано с процессом замены правительственной партии» для «выбора народных представителей».

7 ноября телеканал SIC сообщал, что Кошта отправился в Беленский дворец — официальную резиденцию португальского президента. По его информации, премьер собирался направить главе государства прошение о своей отставке.

До этого газета El Mundo писала, что португальская полиция пришла с обысками в официальную резиденцию премьер-министра страны. По информации издания, следственные мероприятия проводились совместно с прокуратурой в рамках разбирательства о предполагаемой коррупции.

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