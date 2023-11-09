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В Луганске назначили нового главу

Глава ЛНР Пасечник назначил Яну Пащенко новой врио главы Луганска

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Телеграм канал «РИА Новости»

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник назначил временно исполняющей обязанности главы Луганска Яну Пащенко. Об этом сообщает «Первое информационное агентство ЛНР» в Telegram-канале.

«Глава ЛНР назначил Пащенко Яну Валерьевну временно исполняющим полномочия главы муниципального образования», — заявили в региональной администрации.

Согласно информации агентства, до этого Пащенко трудилась на посту заместителя главы администрации Луганска.

В конце октября в России прошли назначения участников кадровых конкурсов «Лидеры возрождения». Общее количество назначений участников кадровых конкурсов «Лидеры возрождения», прошедших в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, достигло 113. Отмечается, что среди назначенных 7 заместителей региональных министров, 5 руководителей департаментов, 5 руководителей вузов и школ и 8 крупных назначений в коммерческих и некоммерческих организациях. Также 12 человек стали депутатами, причем 5 из них вошли в Народные советы своих регионов.

Ранее в Луганске взорвали автомобиль депутата Народного совета и бывшего начальника управления Народной милиции ЛНР.

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