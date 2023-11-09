В Кремле прокомментировали заявления США по «Арктик СПГ — 2»

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что мировой общественности стоит обратить внимание на заявления США об уничтожении «Арктик СПГ — 2» с учетом прецедента с «Северными потоками». Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, расценивать заявления следует через призму слов президента США Джо Байдена, который заявлял, что Соединенные Штаты уничтожат «Северные потоки», а через какое-то время они были взорваны.

По его словам, мировой общественности нужно внимательно следить за высказываниями США, ведь речь идет о «посягательствах на очень важный энергопроект».

Накануне помощник госсекретаря Соединенных Штатов по вопросам энергетики Джеффри Пайетт заявил, что Вашингтон ставит своей целью прекращение проекта «Арктик СПГ — 2».

По его. словам, работа, которую ведет координатор санкций госдепа в сотрудничестве с Управлением контроля за иностранными активами заключается в закручивании гаек, что критически важно.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».