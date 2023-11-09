Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали заявления США по «Арктик СПГ — 2»

Песков: нужно внимательно отнестись к заявлениям США об «Арктик СПГ — 2»

close
100%
Михаил Климентьев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что мировой общественности стоит обратить внимание на заявления США об уничтожении «Арктик СПГ — 2» с учетом прецедента с «Северными потоками». Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, расценивать заявления следует через призму слов президента США Джо Байдена, который заявлял, что Соединенные Штаты уничтожат «Северные потоки», а через какое-то время они были взорваны.

По его словам, мировой общественности нужно внимательно следить за высказываниями США, ведь речь идет о «посягательствах на очень важный энергопроект».

Накануне помощник госсекретаря Соединенных Штатов по вопросам энергетики Джеффри Пайетт заявил, что Вашингтон ставит своей целью прекращение проекта «Арктик СПГ — 2».

По его. словам, работа, которую ведет координатор санкций госдепа в сотрудничестве с Управлением контроля за иностранными активами заключается в закручивании гаек, что критически важно.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий