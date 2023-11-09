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В МИД РФ оценили заявление израильского министра о ядерном оружии

МИД: слова израильского министра подтверждают наличие у Израиля ядерного оружия

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MFA Russia/Global Look Press

В Министерстве иностранных дел России сообщили, что заявление израильского министра по делам наследия о возможности применения ядерного оружия против жителей Газы является провокационным и абсолютно недопустимым. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Также Захарова подчеркнула, что данное заявление подтверждает наличие у Израиля ядерного оружия.

Она также отметила, что вопрос о создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения, становится все более актуальным и неотложным.

До этого глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами заявил, что Израиль фактически подтвердил наличие у себя ядерного оружия. Так он прокомментировал слова министра еврейского государства по делам Иерусалима и наследию Амихая Элияху о возможности использования подобного вооружения на территории сектора Газа.

После заявления Элияху премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил чиновника от участия в заседаниях кабмина, он также назвал его слова не соответствующими действительности и оторванными от реальности.

Ранее Иран потребовал принять меры для денуклеаризации Израиля.

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Война в Израиле
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