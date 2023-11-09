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Племянник Кадырова Хамзат получил почетное звание

Племянник Кадырова Хамзат стал героем Чеченской Республики

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев сообщил в Telegram-канале, что племянник чеченского главы Рамзана Кадырова Хамзат стал героем Чеченской Республики.

«От всей души поздравляю дорогого БРАТА Хамзата Кадырова с присвоением звания «Герой Чеченской Республики»! Награду вручил Глава ЧР, Герой России, мой дорогой БРАТ Рамзан Ахматович Кадыров!» — написал Дудаев в своем сообщении.

Министр отметил, что за спиной племянника чеченского лидера большой опыт работы в разных направлениях, в каждом из которых «он показал себя как справедливый управленец и специалист высокого класса, готовый самоотверженно служить на благо народа».

В октябре Рамзан Кадыров поддержал решение назначить его старшую дочь Айшат вице-премьером Чечни. До этого она возглавляла чеченское министерство культуры. Несколько месяцев назад зампредом правительства республики также стал ее супруг Висхан Мацуев. Сам Кадыров объяснял назначение родственников на значимые посты доверием и высокими требованиями к ним.

5 ноября стало известно, что 15-летнего сына Кадырова Адама назначили на должность начальника службы безопасности главы Чечни.

Ранее сыновей Кадырова наградили высшим орденом парламента Чечни.

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