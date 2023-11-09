В ФРГ усомнились в готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС

Рекомендации Еврокомиссии по началу переговорного процесса о вступлении Украины в Евросоюз являются «фундаментально неверными», заявил депутат бундестага от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Петр Быстрон, передает Tagesschau. По его словам, АдГ не видит условий для старта диалога с Киевом.

«Страна [Украина] находится в состоянии конфликта. Даже до него она имела серьезный дефицит демократии и была одной из самых коррумпированных стран в мире», — отметил Быстрон.

Украина активизировала усилия по вступлению в Евросоюз с началом российской военной операции в конце февраля 2022 года. На фоне конфликта Киев получил статус кандидата в ЕС и пообещал дойти до этапа переговоров о вступлении в 2023 году. При этом к концу июня Украина выполнила лишь два из семи условий, необходимых для старта переговорного процесса.

Ранее в Киеве дали прогноз по срокам вступления Украины в ЕС.