В Кремле прокомментировали участие России в саммите АТЭС

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что решение по участию России в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) принято, об этом своевременно объявят. Об этом сообщает РИА Новости.

На вопрос о том, появилась ли ясность, на каком уровне российская сторона будет представлена на саммите АТЭС, Песков подчеркнул, что об этом «сообщает своевременно».

Он также добавил, что по данному вопросу уже есть понимание ситуации.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что США не выдали визы всем представителям России для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Сан-Франциско с 15 по 17 ноября.

8 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что представители России будут присутствовать на саммите, и страна будет представлена на должном уровне.

До этого курирующий председательство США в рамках форума (АТЭС) представитель Госдепартамента Мэтт Мюррей говорил, что Вашингтон из-за разногласий по поводу конфликта на Украине допускает непринятие итоговых деклараций ноябрьского саммита АТЭС в Сан-Франциско.

Ранее Захарова заявила об «ущербной» линии США в АТЭС.