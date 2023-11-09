Стало известно, когда состоится прямая линия с Путиным

Президент России Владимир Путин проведет прямую линию в этом году. Об этом сообщается в Telegram-канале RIA_Kremlinpool, который ведется журналистами кремлевского пула агентства РИА Новости.

Согласно сообщению канала, прямая линия будет объединена с большой пресс-конференцией, дата которой уже определена.

В сентябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что дата прямой линии с Путиным еще не определена.

В мае 2023 года представитель Кремля говорил, что Кремль своевременно сообщит журналистам, когда подготовка к прямой линии начнется. Он также утверждал, что пресс-конференция с Путиным состоится в текущем году.

Последняя большая пресс-конференция Путина состоялась 23 декабря 2021 года. В 2022-м мероприятие было отменено.

«Прямая линия с президентом Путиным» впервые состоялась в 2001 году. В 2021 году она продолжалась 3 часа 42 минуты. За это время прозвучало 68 обращений от граждан, было получено около 1 млн вопросов.

Ранее в Кремле рассказали, когда ожидать традиционную большую пресс-конференцию Путина.