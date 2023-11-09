В ГД предложили высечь плетью на Красной площади осудивших спецоперацию артистов

Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов порекомендовал выпороть плетью на Красной площади артистов, которые ранее осудили и раскритиковали проведение специальной военной операции (СВО) России на Украине. Его слова передает Telegram-канал Shot.

По мнению парламентария, звезд российской эстрады надо разделить на две части: первая — это артисты, высказывавшиеся против проведения СВО, вторая — те, кто промолчал. Первых Свинцов предложил высечь плетью в центре Москве на Красной площади, чтобы вернувшиеся исполнители упали на колени с извинениями. А тем, кто относится ко второй группе, депутат предлагает отдавать 95% доходов на поддержку спецоперации, многодетных семей и инвалидов, а оставшиеся 5% оставлять себе.

В октябре российская шансон-певица Вика Цыганова назвала певца Олега Газманова «нечистью» из-за лицемерной позиции насчет СВО.

Ранее актер Карэн Бадалов осудил уехавших знаменитостей за хамство в адрес России.