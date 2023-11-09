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В МИД заявили, что Россия не свернет «Арктик СПГ 2» на фоне санкций США

Захарова: Россия не будет отказываться от «Арктик СПГ 2» на фоне санкций США

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Павел Львов/РИА Новости

Россия не собирается отказываться от «Арктик СПГ 2» и других проектов из-за наложения санкций со стороны США. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Никто не собирается у нас в стране отказываться от масштабных планов по этому проекту, по аналогичным проектам. Развитие СПГ-инфраструктуры является нашим приоритетом в энергетическом секторе», — подчеркнула Захарова.

По словам дипломата, РФ планирует нарастить выпуск СПГ до 100 млн в год и инвестировать в отрасль свыше 6 трлн рублей. Представитель МИД отметила, что Россия — надежный партнер в этой сфере, а действия США — не что иное как недобросовестная конкуренция.

Штаты расширили санкции против РФ 2 ноября, в обновленный список попал проект «Арктик СПГ 2». Позднее помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт заявил, что Вашингтон стремится помешать реализации проекта.

Ранее санкции США против проекта «Арктик СПГ 2» оценил глава «Новатэк» Леонид Михельсон.

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Санкции против России
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