Президента Грузии обвинили в новом нарушении конституции

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пошла на неконституционный шаг, решив поехать во Францию ​​для участия в «Парижском форуме мира», считает депутат от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Чиковани, передает грузинский «Первый канал». По его словам, глава государства не имеет право ездить за границу без одобрения правительства.

«Уважение Конституции требуется абсолютно от всех, а от президента тем более <...> Действия Саломе Зурабишвили неконституционны, и она своими действиями доказывает, что потеряла свою легитимность и актуальность и действует только для сохранения своей политической репутации», — пояснил Чиковани.

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» объявила о запуске процедуры импичмента Зурабишвили 1 сентября. Это решение она объяснила нарушением основного закона государства со стороны президента. По мнению «Грузинской мечты», таковым стоит считать начало европейского турне Зурабишвили без разрешения правительства.

16 октября Конституционный суд признал факт нарушения закона со стороны президента Грузии, тем самым дав зеленый свет для начала процедуры импичмента. Соответствующее решение поддержали шесть из девяти членов судебной инстанции. После этого процесс перешел в парламент. Реализация импичмента требовала поддержки не только партии власти, но и оппозиции. В итоге «Грузинской мечте» не удалось собрать нужного количества голосов для отстранения Зурабишвили.

Ранее в Грузии посоветовали президенту «помолчать» перед решением о статусе кандидата в ЕС.