Политолог заявил о планах США реализовать операцию-прикрытие для помощи Украине

США продолжат помогать Украине, несмотря на расходование 96% выделенных для этих целей средств, убежден политолог Алексей Ярошенко. Однако деньги пойдут на американский военно-промышленный комплекс, и в Киеве их «не увидят», считает он. Для выделения средств на помощь Украине США пойдут на операцию-прикрытие, заявил он в беседе с телеканалом «360».

По мнению эксперта, операция-прикрытие будет заключаться в том, что США направят огромные суммы Израилю, однако из этих средств продолжат помогать Украине. Эту финансовую поддержку американские власти не прекратят, так как боятся потерять уже вложенные в киевский режим десятки миллиардов долларов, убежден Яошенко.

«Для Украины это значит, что ей продолжат дальше выделять деньги. Но Зеленский эти средства не увидит — это метафора. На них США загрузят свой военно-промышленный комплекс», — пояснил он.

При резком сокращении финансовой поддержки быстро остановится украинское контрнаступление, так как сегодня люди не могут вести боевые действия без современной техники, считает политолог.

«Украина уже отправляет сотни тысяч людей на убой, а если у нее не станет техники США, то ее ждет бойня, абсолютно бесперспективная для ВСУ», — заключил он.

Напомним, накануне координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что с начала спецоперации США израсходовали 96% средств, выделенных на все направления поддержки Украины с начала российской спецоперации. В том числе это военная, экономическая, финансовая и гуманитарная помощь, подчеркнул Кирби.

Ранее в сенате США демократы заблокировали законопроект о предоставлении чрезвычайной помощи Израилю, который не включал в себя расходы на поддержку Украины.