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Китай обвинил G7 в затягивании конфликта на Украине

Посольство КНР в Японии: миру ясно, что страны G7 затягивают украинский конфликт

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Thomas Peter/Reuters

«Узкие круги», которые созданы странами «Большой семерки» (G7), затягивают украинский конфликт, и это понятно всему миру. Об этом говорится в заявлении посольства Китайской Народной Республики в Японии, которое опубликовано на официальном сайте ведомства.

«Именно узкие круги, созданные G7, по любому поводу вводят экономические санкции и затягивают конфликт между Российской Федерацией и Украиной», — отмечается в публикации.

Представители китайского посольства обвинили глав министерств иностранных дел стран семерки в призыве присоединиться к оказываемому на РФ давлению. Ведомство уточняется, что Китай считает необходимым прекратить провоцировать конфронтацию, подрывающую международный мир и стабильность.

До этого глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на конференции европейских послов в Брюсселе, заявляла, что позиция Китая по отношению к конфликту на Украине определит его будущие отношения с Европейским союзом.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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