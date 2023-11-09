Политолог объяснил, почему США опасаются появления российских ЗРК у «Хезболлы»

Политический обозреватель Андрей Перла в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление Пентагона об опасениях относительно появления у ливанского движения «Хезболла» российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). По мнению эксперта, США неважно, будет ли у сторонников Палестины оружие из РФ, или нет.

Политолог подчеркнул, что Вашингтону, как бы это странно ни звучало, важно не то, что в реальности, а то, что на картинке.

«Главное не то, окажется ли у Хезболлы русская ПВО, а то, что об этом будут писать в американской и израильской прессе. Там приняли решение, что против них «ось зла», ХАМАС, «Хезболла», Иран, Россия — все против них вместе. Это очень важно для американской пропаганды, иначе не получается оправдать гигантские инвестиции в войну на Ближнем Востоке», — отметил Перла.

Он добавил, что война, в данном случае, — это шоу для избирателей в США, которое будут стараться продолжить.

Газета Wall Street Journal сообщала о беспокойстве в США относительно возможного появления у движения «Хезболла» систем ПВО «Панцирь» от представителей группы «Вагнер» в Сирии. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту статью, отмечал, что фактически такой группы не существует, поэтому все эти рассуждения не имеют оснований.

Ранее в США заявили о лидерстве РФ в производстве зенитных ракет.