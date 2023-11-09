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РФ не понимает, почему процесс эвакуации россиян из Газы не разблокирован

Захарова: РФ не понимает, почему эвакуация россиян из Газы не разблокирована

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Abed Khaled/AP

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не понимает, почему процесс эвакуации россиян из сектора Газа до сих пор не разблокирован, несмотря на усилия РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы никак не можем понять, почему этот процесс, несмотря на наши оперативные действия, несмотря на соблюдение нами всех тех требований и условий, которые сторонами в целях безопасности определены, почему этот процесс не разблокируется», — заявила она.

До этого сообщалось, что боевики движения ХАМАС не препятствуют выезду из сектора Газа иностранцев, но составляют списки на эвакуацию США и Израиль. 8 ноября ХАМАС опубликовал перечень людей, которые могут выехать в Египет, — их 373 человека. Среди них граждане США, Канады, Румынии, Украины. Ни один россиянин в списке не указан.

Чрезвычайный и полномочный посол России в Израиле Анатолий Викторов 1 ноября заявил, что в заложниках у ХАМАС в секторе Газа находятся пять или шесть российских граждан.

Ранее посол Израиля в РФ назвал сроки согласования эвакуации россиян из сектора Газа.

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