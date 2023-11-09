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ЕС выдал Украине более 120 уклонистов

Страны ЕС выдали Украине 126 уклонистов с февраля 2022 года

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Shutterstock

Страны Евросоюза (ЕС) с февраля 2022 года выдали Украине 126 незаконно бежавших за рубеж граждан. Об этом сообщило издание «Украинские новости» (УН).

Издание уточнило, что Польша вернула Украине 88 человек, Словакия — двух человек, Венгрия — 20, Румыния — 16.

Командир роты вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Шевчук заявлял, что в украинской армии ощущается острая нехватка солдат, поэтому необходимо ужесточать мобилизацию.

Бывший премьер Украины Николай Азаров сообщал, что мобилизационные ресурсы на Украине опустошены. При этом на фронте просят провести ротацию, которую невозможно сделать из-за недобора в ВСУ.

8 ноября Верховная рада проголосовала за продление военного положения в стране и мобилизации еще на 90 дней. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Проект президентского указа предполагает продление военного положения и мобилизации на Украине с 16 ноября 2023 года до 14 февраля 2024 года. По словам Железняка, это уже девятое голосование в Раде, посвященное военному положению. При этом сегодня в парламенте не было никого из Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) для представления проекта, хотя раньше по теме выступал секретарь организации.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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