Москва и Астана подпишут программу развития сотрудничества на три года

Президент РФ Владимир Путин и казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев планируют подписать трехлетнюю программу развития двустороннего сотрудничества. Об этом журналистам рассказал глава Кремля, передает РИА Новости.

Как он отметил, документ будет подписан по итогам переговоров на высшем уровне в Астане. Также ожидается, что после завершения встречи главы государств подпишут совместное заявление.

Утром 9 ноября российский лидер прилетел в столицу Казахстана с рабочим визитом. Основной целью поездки Путина за границу является проведение переговоров с Токаевым, в ходе которых стороны обсудят актуальные геополитические вопросы и взаимодействие между двумя странами.

По данным ТАСС, встреча должна состояться в государственной резиденции «Акорда». Кроме того, казахстанский президент намерен организовать официальный прием в честь Путина.

К текущему моменту глава Кремля уже выступил на пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана. В ходе мероприятия он рассказал, что Москва и Астана активно увеличивают количество торговых сделок с расчетами в национальных валютах.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ предупредили о попытках США расширить свое влияние в Казахстане.