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Политолог: Астана пытается усидеть на всех стульях сразу

Политолог Перла указал на многовекторную политику Казахстана

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Павел Бедняков/РИА Новости

Политический обозреватель Андрей Перла в эфире Tsargrad.tv прокомментировал визит президента России Владимира Путина в Казахстан. По словам эксперта, это событие подчеркивает проявление знаменитой казахской многовекторности.

«Казахстан понимает свою независимость как необходимость балансировать между Россией, Китаем и Западом. Поэтому, будучи участником ОДКБ и ЕАЭС, он одновременно заверяет нас в дружбе, а наших врагов в том, что будет соблюдать режим санкций против России», — сказал Перла.

Он добавил, что попытки Астаны усидеть сразу на нескольких стульях закончатся только тогда, когда в Казахстане поймут, что Россия гораздо сильнее Запада.

Российский лидер прибыл в Казахстан утром 9 ноября. В аэропорту его лично встретил глава республики Касым-Жомарт Токаев. Как стало известно, президенты двух стран обсудят перспективы двустороннего сотрудничества и актуальные вопросы региональной и международной повестки. Также планируется подписание документов. Переговоры пройдут как в узком, так и в расширенном форматах.

В начале ноября Казахстан посещал президент Франции Эммануэль Макрон. Вслед за ним в Астану отправился и премьер Венгрии Виктор Орбан.

Ранее Казахстан и Китай условились снять барьеры во взаимной торговле.

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