Трамп оценил близость США к третьей мировой войне

Бывший президент США Дональд Трамп, выступая в штате Флорида, заявил, что Соединенные Штаты в настоящее время как никогда в своей истории близки к третьей мировой войне из-за некомпетентности представляющих ее людей. Его слова приводит ТАСС.

«Мы близки к тому, что у нас не будет никакой страны. Мы также близки к третьей мировой войне»

Он отметил, что никогда не мог представить и подумать об этом.

Также он раскритиковал действующего президента США Джо Байдена.

«Он не может спуститься со сцены, он не может сказать и двух предложений и он отвечает за наши переговоры по ядерному оружию», — сказал Трамп, отметив, что США в настоящее время представляют «некомпетентные люди».

Трамп добавил, что на посту главы государства «обеспечивал безопасность мира», в том числе Израиля и Украины.

Также Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах создаст в США новую систему противоракетной обороны. Он отметил, что космическая промышленность Флориды сыграет центральную роль в этом.

Ранее Трамп отверг приглашение Зеленского посетить Киев.