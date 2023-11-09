CNN утверждает, что все больше госслужащих в США выступают за прекращение огня в Газе

Все больше сотрудников администрации США из-за недовольства ходом проведения операции Израиля считают необходимым прекращение огня в секторе Газа. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает американский телеканал CNN.

По данным собеседников телеканала, некоторые высокопоставленные государственные служащие в неофициальной обстановке признаются в том, что не могут полностью поддерживать израильскую военную операцию в Газе. Чиновники все чаще выступают за прекращение огня, так как они потрясены непрекращающимся потоком пострадавших в результате бомбардировок и обстрелов палестинцев.

Однако испытывающие большой моральный дискомфорт госслужащие не могут открыто выразить своего недовольства, так как они работают «в угоду президента» Джо Байдена.

Кроме того, чиновников беспокоит отказ Израиля прислушаться к мнению США, считающих, что нужно применять меньше насилия, объявлять гуманитарные паузы и работать над долгосрочными планами для сектора Газа.

Телеканал отмечает, что нежелание властей еврейского государства следовать советам Вашингтона, ставит Белый дом в затруднительное положение, вынуждая одновременно оказывать помощь Израилю и сдерживать растущее недовольство международного сообщества.

Ранее заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что администрация США не оспаривает того, что израильские военные операции привели к «огромным последствиям» для мирных палестинцев.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.