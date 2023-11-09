Сальдо заявил, что суд приговорил его под давлением

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что одесский суд, ранее заочно приговоривший его к 15 годам лишения свободы, действовал под давлением. Об этом сообщает ТАСС.

«Посмотрел ролик с заседания одесского суда, в котором судья зачитывает постановление о присуждении мне 15-летнего срока содержания в тюрьме вместе с конфискацией имущества и всего того, что с этим связано. Глядя на него (судью — «Газета.Ru»), можно сразу определить, с каким потухшим взглядом он это делает <…>. Рядом стоит боевик, поэтому судья ничего другого сделать не может», — сказал Сальдо в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

9 октября украинская прокуратура, работающая на подконтрольной Киеву части Херсонской области, предъявила Сальдо обвинения в финансировании региональной службы безопасности, которую Украина сочла «не предусмотренным законом вооруженным формированием». Также губернатору региона предъявлены обвинения в нарушении законов и обычаев войны.

8 ноября сообщалось, что губернатора Херсонской области Владимира Сальдо приговорили к тюремному сроку на Украине.

Ранее Владимир Сальдо рассказал, что пережил несколько покушений.