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Глава МИД Венгрии назвал абсурдом принятие Украины в ЕС

Сийярто: вступление Украины в ЕС является абсурдным и несвоевременным

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Global Look Press

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что принимать Украину в Европейский союз в условиях, когда в стране не соблюдается свобода слова и СМИ и не проводятся выборы, несвоевременно. Об этом Сийярто сказал в своем видеообращении, размещенном в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам министра, постановление Еврокомиссии, согласно которому Киев не выполнил условия для вступления в ЕС, является правильным. Сийярто назвал «особенно вопиющими» нарушения украинскими властями прав проживающих в стране национальных меньшинств. Он подчеркнул, что на Украине не соблюдаются свобода СМИ и свобода слова, не проводятся выборы.

В таких условиях, отметил Сийярто, было бы абсурдным, если Еврокомиссия, другие европейские институты и страны – члены ЕС приняли бы Украину в состав союза.

Министр особо подчеркнул, что Венгрия не считает своевременными какие-либо дальнейшие шаги в отношении переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что намерение Евросоюза включить в свой состав Украину приведет к концу Европы.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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