В США сообщили об огромных последствиях операций Израиля для мирных граждан

Администрация США не оспаривает, что израильские военные операции привели к «огромным последствиям» для мирных палестинцев. Об этом во время брифинга с журналистами заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател, передает РИА Новости.



«Я не оспариваю, что в ходе этих [израильских] операций были огромные последствия для мирного населения [Газы], что в ходе этих операций было огромное число жертв среди мирного населения. Мы напрямую говорили с нашими израильскими партнерами о том, что необходимо уничтожать террористов ХАМАС, а не мирное население», — сказал он.

8 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Израилю нужно предпринять дополнительные шаги для минимизации жертв среди мирного населения Газы.

Также Блинкен выступил против возвращения к статусу-кво на Ближнем Востоке, который был до вторжения боевиков ХАМАС на территорию Израиля. При этом он говорил, что для разрешения ближневосточного конфликта важно учитывать позицию палестинцев и их желание обрести свое государство и самим решать свою судьбу.

До этого газета Politico cо ссылкой на источники писала, что администрация президента США потребовала от израильских властей предоставить объяснения причин удара по лагерю беженцев Джебалия в северной части сектора Газа.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.