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В США сообщили о возможности Израиля избежать жертв среди палестинцев

Госдеп: Израиль может еще сделать шаги во избежание жертв среди палестинцев

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Depositphotos

Американская администрация убеждена, что Израиль может сделать дополнительные шаги, чтобы избежать жертв среди палестинцев. Об этом во время брифинга с журналистами заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател, передает РИА Новости.

«Мы прямо заявили, что, по нашему мнению, существуют дополнительные шаги, которые могут быть предприняты израильским правительством для обеспечения защиты мирного населения, и мы будем продолжать внимательно следить за этим», — сказал он.

Пател также добавил, что Вашингтон продолжит говорить Тель-Авиву, что нужно проводить военную операцию в соответствии с нормами международного права.

8 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Израилю нужно предпринять дополнительные шаги для минимизации жертв среди мирного населения Газы.

Также Блинкен выступил против возвращения к статусу-кво на Ближнем Востоке, который был до вторжения боевиков ХАМАС на территорию Израиля. При этом он говорил, что для разрешения ближневосточного конфликта важно учитывать позицию палестинцев и их желание обрести свое государство и самим решать свою судьбу.

До этого газета Politico cо ссылкой на источники писала, что администрация президента США потребовала от израильских властей предоставить объяснения причин удара по лагерю беженцев Джебалия в северной части сектора Газа.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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