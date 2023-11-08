Президент Венгрии заявила об отсутствии решений проблем венгерского меньшинства на Украине

Венгерское меньшинство в Закарпатье Украины все так же лишено фундаментальных прав. Об этом заявила президент Венгрии Каталин Новак во время пресс-конференции после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает ТАСС.

«К сожалению, права венгерского меньшинства в Закарпатье по-прежнему не гарантированы. Я не вижу каких-либо позитивных изменений в этом плане», — сказала она, комментируя рекомендацию Еврокомиссии о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

8 ноября Европейская комиссия призвала начать переговоры с Украиной и Молдавией об их вступлении в Евросоюз.

Накануне советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан заявлял, что Будапешт будет блокировать начало переговоров с Киевом о вступлении в ЕС, так как права венгерского меньшинства на Украине нарушаются.

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто говорил, что страна не поддерживает Украину в намерении присоединиться к Евросоюзу из-за вопроса восстановления прав венгерского меньшинства.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.