В посольстве России прокомментировали новые санкции Британии

Новые санкции Великобритании против российских физических и юридических лиц не принесут результата и только создают видимость бурной деятельности Форин Офиса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольства России в Лондоне.

«Рассматриваем введение Лондоном 8 ноября с. г. односторонних ограничений в отношении ряда российских граждан и организаций как очередной бессмысленный и тщетный шаг», — сказано в сообщении.

8 ноября пресс-служба правительства Соединенного Королевства сообщала, что власти Великобритании расширили антироссийский список санкций на 29 позиций.

В этот же день глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель заявлял, что в понедельник, 13 ноября, анонсирует новый пакет санкций против России, в который могут быть включены российские алмазы.

До этого страны, входящие в G7, не смогли согласовать какого-либо решения о скоординированных мерах против экспорта алмазов из РФ, придя к договоренности только об «активизации консультации».

Ранее Минфин США расширил санкции против России.