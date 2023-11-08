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В посольстве России прокомментировали новые санкции Британии

Посольство РФ: санкции Лондона против России стали бессмысленным и тщетным шагом

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Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Новые санкции Великобритании против российских физических и юридических лиц не принесут результата и только создают видимость бурной деятельности Форин Офиса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольства России в Лондоне.

«Рассматриваем введение Лондоном 8 ноября с. г. односторонних ограничений в отношении ряда российских граждан и организаций как очередной бессмысленный и тщетный шаг», — сказано в сообщении.

8 ноября пресс-служба правительства Соединенного Королевства сообщала, что власти Великобритании расширили антироссийский список санкций на 29 позиций.

В этот же день глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель заявлял, что в понедельник, 13 ноября, анонсирует новый пакет санкций против России, в который могут быть включены российские алмазы.

До этого страны, входящие в G7, не смогли согласовать какого-либо решения о скоординированных мерах против экспорта алмазов из РФ, придя к договоренности только об «активизации консультации».

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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