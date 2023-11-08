Названо условие установления гуманитарной паузы в Газе

Договоренность о гуманитарном перемирии в секторе Газа может быть достигнута в обмен на освобождение 12 заложников. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник, близкий к ХАМАС, передает ТАСС.

По его информации, половина заложников, освобождение которых предлагается в обмен на согласие Израиля на временное прекращение огня, являются американскими гражданами.

8 ноября телеканал Asharq, ссылаясь на источник в службах безопасности Египта, сообщал, что в ближайшее время договоренность о гуманитарном перемирии в секторе Газа может быть достигнута.

В этот же день государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью японскому телеканалу NHK назвал число находящихся в плену у палестинского движения ХАМАС граждан страны. По его словам, ускорение процесса освобождения заложников представляет особую важность.

До этого палестинское движение ХАМАС опубликовало списки иностранных граждан, которые могут покинуть анклав через КПП «Рафах». В списках есть не менее 100 граждан США.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.