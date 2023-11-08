Украинский президент Владимир Зеленский во время предвыборной кампании обещал провести мирные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом напомнил отставной капитан Корпуса морской пехоты США Мэттью Хо в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

«(Зеленский) побеждает с большим отрывом, получает 70% голосов и говорит о мирном плане, который обещал обсудить с Путиным», — заявил бывший морской пехотинец.

По его словам, это было предвыборным обещанием украинского лидера, которое предвещало завершение конфликта. Однако позже на Зеленского оказали давление западные партнеры, которые пригрозили ему повторить госпереворот и пообещали вхождение имени президента в анналы истории, сообщил Хо.

«Осенью мы видели снижение поддержки Зеленского. <...> США теперь рассматривают возможность устранить его», — подытожил военный.

До этого директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что властям Украины не хватает ни мудрости, ни мужества для политического урегулирования отношений с РФ.

Ранее экс-морпех США объяснил, почему Зеленский отказался от мирных переговоров с Россией.