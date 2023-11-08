Блинкен назвал число находящихся в плену у ХАМАС граждан США

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью японскому телеканалу NHK назвал число находящихся в плену у палестинского движения ХАМАС граждан страны.

По его словам, ускорение процесса освобождения заложников представляет особую важность.

«Это очень важно как для Израиля, так и для нас. По нашим сведениям, 10 американских граждан удерживаются в заложниках», — сказал госсекретарь.

Он добавил, что Соединенные Штаты также потеряли более 30 своих граждан в результате нападения ХАМАС, которое произошло 7 октября.

8 ноября стало известно, что ХАМАС разрешил 100 гражданам США покинуть сектор Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.