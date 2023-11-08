ХАМАС призвал США забыть об иллюзиях, связанных с контролем над сектором Газа

ХАМАС призвал США перестать предаваться иллюзиям о том, кто будет руководить сектором Газа по завершении войны с Израилем. Об этом заявил член политбюро палестинского движения Усама Хамдан во время пресс-конференции в Бейруте, передает РИА Новости.

«Мы говорим президенту Байдену и его администрации: перестаньте думать об иллюзиях о правлении в Газе после агрессии. Победит сопротивление и наш народ, это не подлежит спору», — сказал он.

Хамдан также отметил, что Вашингтону не стоит терять время на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его разбитую армию.

8 ноября на встрече глав МИД стран G7 госсекретарь США Энтони Блинкен выступил против возвращения к статусу-кво на Ближнем Востоке, который был до вторжения боевиков ХАМАС на территорию Израиля.

Также он говорил, что все хотели бы как можно более быстрого прекращения конфликта между Израилем и ХАМАС. По его словам, сектор Газа не может управляться палестинским движением.

До этого представитель палестинского движения ХАМАС Хаме Касем заявлял, что США в разговоре о будущем сектора Газа не могут навязывать свою волю палестинцам.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.