США и Китай провели переговоры по ядерному оружию

Соединенные Штаты и Китай провели переговоры по вопросам ядерного оружия перед саммитом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, США. Об этом сообщает Bloomberg.

«США подчеркнули важность большей прозрачности с китайской стороны и большего обмена информацией о шагах по снижению стратегических рисков», — заявили в Госдепе США.

Отмечается, что в том числе речь идет о снижении рисков в космическом пространстве.

Уточняется, что Вашингтон преследует цель предупреждения начала трехсторонней гонки вооружений с Пекином и Москвой.

До этого государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время встречи глав министерств G7 в Токио заявил, что в США ведется подготовка ко встрече главы Белого дома Джо Байдена и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина на саммите АТЭС, который пройдет в Сан-Франциско.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.