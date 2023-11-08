Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

США и Китай провели переговоры по ядерному оружию

Bloomberg: США и Китай провели переговоры по ядерному оружию перед саммитом АТЭС

close
100%
Global Look Press

Соединенные Штаты и Китай провели переговоры по вопросам ядерного оружия перед саммитом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, США. Об этом сообщает Bloomberg.

«США подчеркнули важность большей прозрачности с китайской стороны и большего обмена информацией о шагах по снижению стратегических рисков», — заявили в Госдепе США.

Отмечается, что в том числе речь идет о снижении рисков в космическом пространстве.

Уточняется, что Вашингтон преследует цель предупреждения начала трехсторонней гонки вооружений с Пекином и Москвой.

До этого государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время встречи глав министерств G7 в Токио заявил, что в США ведется подготовка ко встрече главы Белого дома Джо Байдена и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина на саммите АТЭС, который пройдет в Сан-Франциско.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий