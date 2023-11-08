МИД РФ намерен «жестко поставить вопрос» о невыдаче виз на конференцию ЮНЕСКО

Замминистра иностранных дел России, глава делегации РФ Александр Панкин 9 ноября проведет встречу с гендиректором ЮНЕСКО Одри Азуле, с котором обсудит ситуацию с невыдачей виз членам делегации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постпредство РФ при ЮНЕСКО.

В ведомстве рассказали, что Панкин отметит в разговоре недобросовестное исполнение Францией обязательств перед организацией в плане невыдачи виз делегации из России.

«Глава российской делегации планирует жестко поставить этот вопрос перед гендиректором Одри Азуле», — говорится в сообщении постпредства.

Дипломаты подчеркнули, что делегаты продолжают работу на 42-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО, даже несмотря на невыдачу документов ряду делегатов.

О том, что Париж фактически сорвал участие РФ в конференции, 7 ноября сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что из-за подхода Франции к выдаче виз получить документы вовремя не смогли, в том числе, замглавы делегации Александр Алимов и ответственный секретарь российской комиссии по делам ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко.

Ранее в постпредстве при ЮНЕСКО озвучили возможную цель невыдачи виз членам делегации РФ.