Политолог раскрыл цель заседания СБ ООН после обстрела Донецка

Россия созвала экстренное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), в первую очередь, чтобы придать огласке последствия массированного обстрела Донецка. Об этом в эфире «Радио 1» заявил политолог Марат Баширов. По его словам, на сегодняшний день не существует другого способа оперативно донести информацию до мировой общественности.

«Это единственная организация, пусть и не очень дееспособная, где можно фиксировать и отстаивать свою позицию по значимым мировым вопросам. Редко, когда удается достичь консенсуса, однако информация остается в документах», — объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что трагедия в Донецке является не менее страшной и не менее важной, чем происходящее в секторе Газа.

Накануне 20 человек стали жертвами обстрела центра Донецка из реактивной системы залпового огня. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что после ударов по Донецку Россия запросила срочное заседание СБ ООН.

Живущий и работающий в Донецке журналист Кристиан Кочубей назвал атаку украинских военных на город «дембельским аккордом» на фоне поражений.

Ранее российские военные ликвидировали украинских диверсантов под Донецком.