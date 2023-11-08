В Грузии решили «сотни раз» перепроверять каждый шаг в отношениях с Россией

Властям Грузии необходимо «сотни раз» перепроверять свои шаги в отношениях с Россией для сохранения стабильности в стране. Об этом заявил вице-спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе, слова которого приводит газета «Взгляд». Он отметил, что «при народной поддержке правящая партия «Грузинская мечта» гарантировала уже 11-летний период беспрерывного мира» в республике. Однако, по его словам, это не подарок, это нужно оберегать.

Парламентарий также призвал оппозицию не делать безответственных заявлений по поводу гибели жителя села Кирбали на границе с Южной Осетией.

«Каждый шаг властей по отношению к России должен быть взвешен сотни раз и соответствовать национальным интересам Грузии», – сказал Талаквадзе.

Безответственными, по его мнению, являются призывы оппозиции ввести двусторонние санкции по отношению к России.

В начале ноября служба государственной безопасности Грузии заявила, что гражданина страны застрелили представители Южной Осетии при попытке задержания вблизи населенного пункта Кирбали. Также сообщалось о задержании одного гражданина.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами заявлял, что не обладает информацией о гибели гражданина Грузии на границе с Южной Осетией.

Ранее в Грузии потребовали от Запада четкого сигнала о поддержке страны.