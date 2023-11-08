Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Британия внесла ряд российских компаний в санкционный список

Британия добавила «Красцветмет» и Nord Gold в антироссийский список санкций

close
100%
Depositphotos

Британские власти ввели санкции в отношении золотодобывающей компании Nord Gold и металлургической компании по добыче драгоценных камней «Красцветмет». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Соединенного Королевства.

Кроме того, в обновленный санкционный список вошла «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК), также производящая золото и драгметаллы, и золотодобывающая Highland Gold.

Отмечается, что владельцы ряда вышеуказанных фирм тоже подпали под британские ограничительные меры. В их числе: генеральный директор Nord Gold Георгий Смирнов и его супруга Марина Мордашова, владелец Highland Gold Владислав Свиблов.

Незадолго до этого власти Великобритании расширили антироссийский список санкций на 29 позиций. В списке, помимо РСПП, оказались Уральская горно-металлургическая компания, Российская национальная перестраховочная компания, «Красцветмет», Nord Gold, а также директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Ранее Путин нашел пользу от западных санкций.

Все новости на тему:
Санкции против России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий