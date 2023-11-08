Британия внесла ряд российских компаний в санкционный список

Британские власти ввели санкции в отношении золотодобывающей компании Nord Gold и металлургической компании по добыче драгоценных камней «Красцветмет». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Соединенного Королевства.

Кроме того, в обновленный санкционный список вошла «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК), также производящая золото и драгметаллы, и золотодобывающая Highland Gold.

Отмечается, что владельцы ряда вышеуказанных фирм тоже подпали под британские ограничительные меры. В их числе: генеральный директор Nord Gold Георгий Смирнов и его супруга Марина Мордашова, владелец Highland Gold Владислав Свиблов.

Незадолго до этого власти Великобритании расширили антироссийский список санкций на 29 позиций. В списке, помимо РСПП, оказались Уральская горно-металлургическая компания, Российская национальная перестраховочная компания, «Красцветмет», Nord Gold, а также директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Ранее Путин нашел пользу от западных санкций.