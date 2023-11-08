Великобритания внесла в санкционный список РСПП

Власти Великобритании расширили антироссийский список санкций и внесли в него Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом заявили в пресс-службе правительства Соединенного Королевства.

«Российский союз промышленников и предпринимателей», — указывается в обновленном перечне.

Причиной попадания под санкции обозначена «причастность к получению выгоды от или к поддержке правительства России путем ведения бизнеса в стратегически важных секторах» для властей Российской Федерации.

Незадолго до этого власти Великобритании расширили антироссийский список санкций на 29 позиций. В списке, помимо РСПП, оказались Уральская горно-металлургическая компания, Российская национальная перестраховочная компания, «Красцветмет», Nord Gold, а также директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Ранее Путин нашел пользу от западных санкций.