Великобритания расширила антироссийский санкционный перечень

Власти Великобритании расширили антироссийский список санкций на 29 позиций. Об этом заявили в пресс-службе правительства Соединенного Королевства.

В обновленном перечне фигурируют Российский союз промышленников и предпринимателей, Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), Российская национальная перестраховочная компания, «Красцветмет» и Nord Gold.

Кроме того, Британия внесла в антироссийский санкционный список директора Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрия Чиханчина.

До этого глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров оценил вероятность снятия ограничений с Российской Федерации. По его мнению, санкции западных государств в отношении РФ будут сохраняться даже в отдаленной перспективе. Как отметил дипломат, стране исчезновение санкций и не нужно.

Ранее Путин нашел пользу от западных санкций.