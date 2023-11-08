Госсекретарь США пообещал Украине помощь G7 в «возврате территорий»

США и другие страны «Большой семерки» (G7) будут помогать Украине в вопросах возвращения утраченных территорий и укрепления украинской армии. Об этом по ходу пресс-конференции во время визита в Японию сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

«Мы должны, во-первых, помочь отвоевать территории. Во-вторых, модернизировать вооруженные силы для сдерживания в будущем», — сказал он.

По словам Блинкена, 28 государств дали понять, что готовы приложить усилия «для укрепления Вооруженных сил Украины».

Госсекретарь США указал, что в 2024 году Украине необходимо начать экономически восстанавливаться. Он подчеркнул, что также нужно ускорить процесс реформирования для вступления в Европейский союз и привлечения инвестиций.

Блинкен заверил, что Киев «может рассчитывать» на поддержку стран-участниц семерки.

1 ноября сообщалось, что Энтони Блинкен провел беседу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, заверив его в неизменности американской поддержки.

Ранее Блинкен рассказал о последствиях победы России в СВО.