Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Госсекретарь США пообещал Украине помощь G7 в «возврате территорий»

Блинкен: G7 намерена помочь Украине отвоевать территории и укрепить армию

close
100%
Luis Barron/Global Look Press

США и другие страны «Большой семерки» (G7) будут помогать Украине в вопросах возвращения утраченных территорий и укрепления украинской армии. Об этом по ходу пресс-конференции во время визита в Японию сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

«Мы должны, во-первых, помочь отвоевать территории. Во-вторых, модернизировать вооруженные силы для сдерживания в будущем», — сказал он.

По словам Блинкена, 28 государств дали понять, что готовы приложить усилия «для укрепления Вооруженных сил Украины».

Госсекретарь США указал, что в 2024 году Украине необходимо начать экономически восстанавливаться. Он подчеркнул, что также нужно ускорить процесс реформирования для вступления в Европейский союз и привлечения инвестиций.

Блинкен заверил, что Киев «может рассчитывать» на поддержку стран-участниц семерки.

1 ноября сообщалось, что Энтони Блинкен провел беседу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, заверив его в неизменности американской поддержки.

Ранее Блинкен рассказал о последствиях победы России в СВО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий