Бывший премьер Молдавии и глава Либерально-демократической партии страны Владимир Филат обвинил действующую власть в установлении диктатуры. Соответствующая публикация появилась на его странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мы осуждаем диктатуру правящей партии, спрятанную за имитацией демократии. Осуждаем давление властей на кандидатов от оппозиции и на избирателей…И мы осуждаем то, как была проведена нынешняя избирательная кампания, и то, как страна управлялась в течение последних двух лет», — говорится в публикации.

Филат предположил, что по итогам выборов протестные настроения в стране возрастут. По его словам, возмущение в обществе будет более смелым, так как терпение, которое было в течение трех лет президентского срока Майи Санду и двух лет правления PAS («Партия действия и солидарности». — «Газета.Ru»), подходит к концу.

До этого молдавский оппозиционер Илан Шор заявил, что организация свободных выборов в стране невозможна до тех пор, пока власть в республике принадлежит проевропейской «Партии действия и солидарности» (PAS).

Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближение с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной.

В ходе украинского конфликта в Кишиневе начали говорить о «российской угрозе» и сокращать связи с СНГ. В частности, в мае 2023 года Санду обвинила Россию в попытке «свержения» молдавских властей. При этом оппозиция, в том числе партия социалистов бывшего президента страны Игоря Додона, считает, что руководство государства действует по указке «западных кураторов».

Ранее власти Молдавии пообещали следить за «прокремлевским» мэром Кишинева.