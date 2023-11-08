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В Германии рассказали об утешении для Украины в конце конфликта

JW: шанс вступления в Евросоюз станет для Украины утешением из-за проигрыша

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Matt Dunham/AP

Перспектива вступления Украины в Европейский союз (ЕС) станет утешением для страны в связи с потерями территорий. Об этом пишет немецкое издание Junge Welt.

Автор публикации заявил, что ускорение переговоров о присоединении Украины к ЕС и скептические настроения, которые преобладают в США и Великобритании, дополняют друг друга.

«Для Киева перспектива присоединения стала бы утешением из-за возможных территориальных потерь, с которыми ему, вероятно, придется смириться в случае возможного прекращения огня», — говорится в публикации.

Там добавили, что в США намерены делегировать процессы восстановления и интеграции Украины именно европейским странам. Постепенно Украина будет расходовать все больше денег Брюсселя, что, в свою очередь, ослабит Евросоюз и сделает его неконкурентоспособным на фоне Штатов, считает журналист.

«В Еврокомиссии уже требуют, чтобы рамки бюджета ЕС были значительно увеличены — либо в форме более высоких взносов со стороны стран-членов, либо путем распределения собственных налоговых поступлений», — отметил автор.

По его словам, некоторые европейские страны уже недовольны из-за влияния Украины на них.

Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгелий сообщал, что Украина в полной мере выполнила два из семи условий для начала переговоров о вступлении в ЕС — по судебной реформе и свободе СМИ.

Ранее депутаты Европарламента (ЕП) приняли резолюцию, в которой призывают начать процесс интеграции Украины в НАТО после завершения конфликта.

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