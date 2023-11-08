В Иране уличили Израиль в наличии ядерного оружия

Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами заявил, что Израиль фактически подтвердил наличие у себя ядерного оружия, комментируя слова министра еврейского государства по делам Иерусалима и наследию Амихая Элияху о возможности использования подобного вооружения на территории сектора Газа. Об этом сообщает агентство IRNA.

«В очередной раз представитель израильского режима признался, что его страна обладает ядерным оружием. К тому же, что даже более важно, этот режим, угрожая угнетенному и невинному народу сектора Газа, бросил вызов основным принципам международного права и Устава ООН», — сказал Эслами.

Он призвал МАГАТЭ подойти к рассмотрению этого вопроса с «независимых позиций». По мнению Эслами, необходимо осудить подобные угрозы, объявить об их последствиях и проинформировать Совбез ООН.

Ранее министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху, отвечая на вопрос, следует ли сбросить на сектор Газа ядерную бомбу, заявил, что «это одна из возможностей». После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил чиновника от участия в заседаниях кабмина, он также назвал его слова не соответствующими действительности и оторванными от реальности.

Израиль официально не подтверждает и не опровергает факт наличия на вооружении страны ядерного оружия. По различным оценкам, еврейское государство имеет от 80 до 150 боеголовок и обладает стратегической ядерной триадой, как Россия, США и Китай.

Ранее Иран потребовал принять меры для денуклеаризации Израиля.