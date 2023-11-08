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Молдавию предупредили о риске стать жертвой колониальной политики Запада

Патрушев: Молдавия рискует стать новой жертвой колониальной политики Запада

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Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Молдавия рискует стать очередной жертвой колониальной политики Запада. Об этом предупредил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, пишет ТАСС.

По его словам, власти Молдавии не прислушиваются к мнению народа и действуют под давлением Запада, взяв курс на присоединение к Евросоюзу. Таким образом страна претерпевает румынизацию, отказывается от суверенитета и национальной идентичности, указал Патрушев.

«Молдавия рискует стать очередной жертвой западной колониальной политики, которая осуществляется неприкрыто, нагло и цинично, с попранием норм международного права и законов страны, включая Конституцию», — заключил секретарь Совбеза.

До этого молдавский оппозиционер Илан Шор рассказал, что организация свободных выборов в Молдавии невозможна до тех пор, пока власть в республике принадлежит проевропейской «Партии действия и солидарности» (ПДС).

Политик отметил, что при нынешнем правительстве говорить о проведении законного и демократического голосования не приходится.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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